Червоненко, оказывается, не уволили: он - в декрете

Оказывается, первый заместитель мэра Евгений Червоненко вовсе не был уволен из горадминистрации со всей «молодой командой» мэра.

Разговоры о декрете Червоненко не были шуткой. «Я, первый заместитель главы КГГА, нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком», — заявил Евгений Альфредович. В мэрии "Сегодня" это подтвердили. «Да, Червоненко числится до сих пор как заммэра. Он принес справку о том, что его жена вышла на работу и некому сидеть с ребенком. Но я вас уверяю, он не получает декретные», — рассказал нам заммэра Бронислав Стычинский. Сыну Червоненко Альфреду сейчас два года. По закону, декретный отпуск заканчивается, когда ребенку исполняется три года. Это будет в апреле следующего года.