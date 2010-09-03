Тимошенко держит наготове сумку на случай ареста

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что не будет выезжать за границу, если действующая власть будет пытаться арестовать ее.

Об этом она заявила сегодня в эфире ток-шоу "Шустер live".

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что после ареста своих соратников она готова и к такому развитию событий, когда за решетку "кинут" ее. "И я пойду, если надо. Я не буду прятаться и бегать по заграницам, как в 2005 году Партия регионов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также она сообщила, что еще с 2000 года держит наготове собранную на случай своего ареста сумку. "У меня еще с 2000 года, при КУЧМЕ, стоит собранная сумка для тюрьмы, и я всегда готова. Во мне выжгли тот страх", - добавила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что информационная политика действующей власти направлена прежде всего на то, чтобы "вложить людям в головы", что бывшая власть якобы причастна к масштабной коррупции, а нынешняя наводит порядок.