Симоненко надеется, что Китай пустит на экспорт в Украину еще и коммунизм?

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО выражает убеждение, что «коммунистический Китай» поможет Украине преодолеть кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня журналистам в Пекине, где находится в рамках государственного визита в КНР Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«Китай, проводя агрессивную внешнюю политику в вопросе поддержки собственного производителя, сегодня имеет практически всю территорию Украины как собственный рынок. И на это необходимо обращать внимание, когда мы говорим о конкретных результатах коммунистов», - отметил П.СИМОНЕНКО, характеризуя перспективы развития украинско-китайских отношений.

Он также заявил, что «в коммунистическом Китае нет кризиса». «А там, где капитализм, есть кризис», - резюмировал П.СИМОНЕНКО.