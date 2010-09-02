Акимова «поделила» Минэкономики без ведома Тигипко?

Внешнеторговый блок Министерства экономики Украины в скором времени планируется перевести в структуру Министерства иностранных дел.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что обсуждение такого изменения в структуре министерств уже состоялось.

«Сейчас этот вопрос в организационном обеспечении... Перераспределение функций в этой части предусмотрено», – сказала И.АКИМОВА.

При этом она подчеркнула, что о создании отдельного министерства, занимающегося внешней торговлей, пока речь не идет.

В то же время вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сообщил корреспонденту УНИАН, что в Кабинете Министров Украины пока не обсуждался вопрос о переводе внешнеторгового блока Министерства экономики в структуру Министерства иностранных дел.

«Пока в Кабмине мы этот вопрос не обсуждали», – сказал он.

Вместе с тем, С.ТИГИПКО отметил, что на сегодняшний день торговые представительства при посольствах Украины в других странах переведены из подчинения Минэкономики в подчинение МИДа. «Я думаю, что пока этого достаточно», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 августа т.г. заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН сказал, что не исключает возможности перевода внешнеторгового блока Министерства экономики в подчинение Министерству иностранных дел. По его словам, такой вариант рассматривается в целях экономизации внешней политики. При этом В.МУНТИЯН отметил, что и Президент Украины, и премьер-министр, и министр иностранных дел ранее заявляли о необходимости увеличения экономической составляющей во внешней политике Украины.

Ранее источник в правительстве сообщил УНИАН, что в подчинение МИДа планируется передать направления, которыми сегодня в Минэкономики занимаются заместители министра Валерий ПЯТНИЦКИЙ, Валерий МУНТИЯН и Василий МАРМАЗОВ.

Напомним, торгово-экономические миссии при посольствах Украины уже переведены из подчинения Минэкономики в подчинение МИДу.