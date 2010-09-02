Лавринович уверяет, что скандальный Мерседес из салона так и не выехал

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что договор купли-продажи автомобиля «Мерседес» для Государственного предприятия “Информационный центр”, которое находится в управлении Минюста, расторгнут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛАВРИНОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Автомобиль, который пыталось приобрести предприятие, осуществляющее функции по обслуживанию информационных сетей Министерства юстиции, не выезжал за пределы того салона, где его покупали. Пробег у него – ноль метров, средства за него не платились, ни одной гривни. И после моего разговора с руководителем предприятия был расторгнут при согласии обеих сторон договор о его купле», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Министр подчеркнул, что это предприятие является самостоятельным субъектом хозяйственной деятельности, который не относится к органу власти. «Там нет государственных служащих. Есть определенные технические средства, которые использует это предприятие для своей работы. Понятно, что они используют и автомобильный транспорт, но транспорт такого класса для этого явно не нужен, поэтому к моему совету прислушались, хотя, конечно, у меня полномочий регулировать этот вопрос нет. Но к моей рекомендации прислушались сразу, и реализовали ее должным образом», - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.

17 августа некоторые СМИ со ссылкой на Министерство экономики сообщили, что Государственное предприятие “Информационный центр” приобрело автомобиль “Мерседес” стоимостью 1,11 млн. грн.

В тот же день заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН сообщила, что министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ “настоятельно посоветовал” руководителю ГП “Информационный центр”, которое находится в управлении Минюста, отказаться от приобретенного автомобиля “Мерседес”.