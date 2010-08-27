Апелляционный суд оставил Диденко под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей бывшего первого заместителя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение вынесла сегодня на апелляцию адвокатов И.ДИДЕНКО коллегия судей указанного суда, подтвердив таким образом постановление Печерского районного суда столицы, которым И.ДИДЕНКО по представлению следователя СБУ был продлен до трех месяцев срок содержания под стражей.

Как отмечается в постановлении, «доводы адвокатов И.ДИДЕНКО об изменении ему меры пресечения не нашли подтверждения во время апелляционного рассмотрения жалобы».

Также суд не принял во внимание и оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов и самого И.ДИДЕНКО об изменении последнему меры пресечения с ареста на освобождение из-под стражи через внесение денежного залога, сумму которого должен был бы определить суд, или на взятие на поруки 26 народных депутатов.