БЮТ исключил депутатов, голосовавших за ликвидацию райсоветов в Киеве

Совет Блока Юлии Тимошенко исключил из фракции БЮТ в Киевсовете тех депутатов, которые проголосовали за обращение к Верховной Раде относительно отмены районных советов в столице.

Об этом вчера во время пресс-конференции в УНИАН заявил народный депутат от БЮТ Анатолий СЕМИНОГА.

“Мы также будем ставить вопрос о лишении их депутатского мандата”, - сказал он.

В то же время, по словам председателя фракции БЮТ в Киевсовете Татьяны МЕЛИХОВОЙ, некоторых депутатов от БЮТ, карточки которых сработали при голосовании, вообще не было в Киеве. “Это ДМИТРУК, БЕРЕГОВОГО не было, ПЕТЬКУНА не было. Поэтому у нас есть время разобраться”, - сказала она. Т.МЕЛИХОВА отметила, что уже направлен запрос секретарю Киевсовета, чтобы он предоставил распечатку голосования.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Киевский городской совет обратился в Верховную Раду относительно внесения изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» о возможности ликвидации районных советов в столице. За такое обращение проголосовали 65 депутатов Киевсовета, в том числе 8 депутатов от БЮТ.