Киевсовет обратился в ВР касательно ликвидации в Киеве райсоветов

Киевский городской совет обратился в Верховную Раду Украины по поводу внесения изменений в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» относительно возможности образования или необразования районных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое обращение проголосовали 65 депутатов Киевсовета.

В частности, в обращении говорится, что Конституционный Суд Украины в своем решении от 2001 года дал заключение, что районные советы не являются обязательной составляющей системы местного самоуправления в Киеве.

«Таким образом, в соответствии с положениями Закона «О столице Украины – городе-герое Киеве» территориальная община города Киева и Киевский городской совет наделены меньшими возможностями в решении вопросов местного значения по сравнению с другими территориальными общинами и городскими советами городов с районным разделением, что не полностью согласуется с положениями ч. 4 ст. 4 Европейской хартии местного самоуправления, которая закрепляет, что предоставленные органам местного самоуправления полномочия должны быть, как правило, полными», - подчеркивается в обращении.

Как отмечается в пояснительной записке к обращению, целью его принятия является инициатива рассмотрения парламентом вопроса об усовершенствовании существующего правового статуса местного самоуправления в г. Киеве.