24 августа Филарет возглавит Молитву за Украину

24 августа в 08.50 в патриаршем Свято-Владимирском кафедральном соборе (Киев, бульвар Тараса Шевченко, 20) состоится Молитва за Украину.

Возглавит ее Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, сообщает официальный сайт Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Священноначалие Украинской православной церкви Киевского патриархата приглашает участвовать в молитве всех желающих, всех, кому дороги Украина и ее независимость.

УПЦ КП напоминает, что Молитва за Украину была традиционным мероприятием празднования Дня Независимости и проходила в Святой Софии при участии представителей разных конфессий Украины – членов Всеукраинского совета церквей. В этом году власть сломала эту многолетнюю толерантную традицию, и Президент Виктор ЯНУКОВИЧ с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ будут молиться лишь с одной конфессией – УПЦ Московского патриархата.