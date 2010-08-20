Диденко «эмоционально» пытался объяснить судье, что она судья

Печерский районный суд Киева продлил до 10 октября срок содержания под стражей бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам адвокат И.ДИДЕНКО Игорь СТЕПАНОВ.

Он отметил, что адвокаты И.ДИДЕНКО узнали о том, что сегодня состоится заседание суда, на котором будет рассматриваться продление меры пресечения, только за полчаса до его начала.

В тоже время И.СТЕПАНОВ отметил, что до срока окончания меры пресечения оставалось еще много времени. «Это было дня нас как снег на голову. Мы бежали в этот суд со всех концов города», - сказал он, подчеркнув, что судья согласилась не рассматривать это дело без присутствия адвокатов.

«Заседание как всегда происходило в виде фарса. Было оглашено формальное представление прокурора, были наши возражения, выступил ДИДЕНКО, пытаясь в своей эмоциональной речи объяснить судье, что она судья», - сказал И.СТЕПАНОВ.

Как отметил адвокат, И.ДИДЕНКО во время заседания суда пытался объяснить, что нет оснований оставлять его под арестом, так как за все время после его задержания он был вызван на два допроса.

И.СТЕПАНОВ предположил, что за то время, на которое продлили арест И.ДИДЕНКО, его «вызовут еще на пару вопросов».

И.СТЕПАНОВ отметил, что адвокаты намерены подать апелляцию на сегодняшнее решение суда, однако он не уверен, что эта апелляция будет удовлетворена.

Как сообщал УНИАН, Печерский райсуд Киева 12 июля избрал в отношении И.ДИДЕНКО меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Суд мотивировал свое решение тем, что И.ДИДЕНКО, имея высокий социальный статус, поскольку в свое время состоял в ответственной должности, имеет возможность препятствовать следствию, поэтому с целью предупреждения таких действий, суд вынес решение о его аресте.

И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.