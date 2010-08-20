Томенко советует регионалам равняться на Януковича

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО положительно оценивает популяризацию Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ творчества украинских поэтов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя появление рекламных плакатов ко Дню Независимости с изображением Президента В.ЯНУКОВИЧА и с названием одного из самых известных патриотических стихотворений об Украине «Любіть Україну».

Н.ТОМЕНКО назвал вполне очевидным, что после такой рекламы «многие украинцы захотят познакомиться с творчеством выдающегося украинского поэта Владимира Сосюры, который, кстати, родился в городе Дебальцево Донецкой области, и перечитать его стихотворение, написанное в 1944 году, из-за которого поэт в свое время был обвинен в буржуазном национализме».

Вице-спикер отметил, что, очевидно, «сегодня Виктор ЯНУКОВИЧ пытается максимально активно ознакомиться с украинской литературой». Он напомнил, что во время избирательной кампании В.ЯНУКОВИЧ уже пропагандировал известное стихотворение Ивана Франко «Не пора», процитировав его фрагмент «…пора для Украины жить» во время своего пребывания в Ивано-Франковске.

По мнению Н.ТОМЕНКО, такое отношение к украинской литературе стоило бы передать и другим представителям украинской власти и депутатского корпуса, особенно из Партии регионов. «И тогда бы, возможно, исполнится пожелание-мечта Владимира Сосюры, которое он выразил в стихотворении «Любіть Україну» - «…Всім серцем любіть Україну свою – і вічні ми будемо з нею!», - отметил заместитель председателя ВР.