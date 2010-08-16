Доний: лидеры оппозиции не готовы договариваться

Народный депутат Олесь ДОНИЙ сомневается в возможности оппозиционных партий плодотворно сотрудничать.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом он заявил в эфире телеканала.

О.ДОНИЙ сообщил, что провел предварительные беседы с председателем партии "Гражданская позиция" Анатолием ГРИЦЕНКО, неформальным лидером партии “Народная самооборона” Юрием ЛУЦЕНКО, руководителем партии „За Украину!” Вячеславом КИРИЛЕНКО и другими лидерами демократических партий второго эшелона, и обнаружил, что они не готовы садиться за стол переговоров, чтобы даже согласовать возможные кандидатуры в мажоритарных округах на предстоящие местные выборы.

Как сообщал УНИАН, 5 июля О.ДОНИЙ призвал оппозиционные политические силы национально-патриотического направления к совместным действиям. Он выразил убеждение, что эти силы должны идти к объединению не только для согласования своих кандидатов на местных выборах, но и для дальнейших совместных политических действий.