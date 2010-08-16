Герман призывает не спекулировать именем Валенсы

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН призывает не спекулировать именем легендарного бывшего Президента Польши Леха ВАЛЕНСЫ.

Как говорится в переданном УНИАН комментарии А.ГЕРМАН, «14 августа в средствах массовой информации, в частности, на сайте ТВі, появилась информация о письме, которое Лех ВАЛЕНСА написал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ. Президент Украины проявил заинтересованность содержанием письма. Но самого послания нигде не оказалось”.

Как рассказала А.ГЕРМАН, “мы звонили в Посольство Украины в Польше, в Посольство Польши в Украине. Но там ничего не знали о письме Л.ВАЛЕНСЫ”.

Наконец, отметила заместитель главы АП, “16 августа по нашей просьбе Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ позвонил в фонд Леха Валенсы и там ему сказали, что только сегодня, то есть 16 августа, в 16 часов такое письмо было передано Посольству Украины в Варшаве”.

“Возникает вопрос – если 14 августа письмо Л.ВАЛЕНСЫ еще никому не поступало, никто его не читал, почему информация о содержании этого письма появилась на сайте ТВі? Что это – организованная наспех акция? Какова ее цель? И знаком ли сам легендарный лидер «Солидарности» доподлинно с сутью дела?”, - спрашивает А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, 13 августа пресс-служба телеканала ТВі сообщила, что Нобелевский лауреат мира, бывший Президент Польши Лех ВАЛЕНСА адресовал Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ письмо, в котором выразил свою обеспокоенность «ухудшением ситуации со свободой слова в Украине».

Как сообщила пресс-служба ТВі, письмо Л.ВАЛЕНСЫ Президенту Украины было передано через Посольство Украины в Варшаве.

По словам председателя Института Леха Валенсы Пётра ГУЛЧИНСКОГО, Нобелевский лауреат мира и известный борец за гражданские права в письме, в частности, выражает «обеспокоенность сообщениями, поступающими из Украины, о том, что два телеканала – «5 канал» и ТВі – лишают лицензий».