Давидович считает, что в некоторых регионах делают из мухи слона

Председатель Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВЫДОВИЧ считает, что ситуация со списками избирателей стабилизировалась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после заверешения заседания ЦИК.

«Списки удалось стабилизировать и включить в них тех граждан, которые по разным причинам в них не попали», - сказал Я.ДАВЫДОВИЧ.

Вместе с тем председатель ЦИК высказал сомнение о достоверности проблем со списками избирателей: «Информации о проблемах с формированием списков не поступало из западного и центрального регионов и из Киева, но идет информация из Донецкой, Херсонской, Луганской, Харьковской, Николаевской областей и Автономной Республики Крым. Я не готов сказать, что есть определенная тенденция, но у меня уже есть сомнения о достоверности этой информации. Иногда единичный факт перерастает в проблему».

Я.ДАВЫДОВИЧ предположил, что при анализе списков избирателей «скорее работает политика, чем право».