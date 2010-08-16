Янукович: немного надо жирок, как говорят, потрясти

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил неудовлетворение деятельностью некоторых должностных лиц по вопросу принятия мер пожарной безопасности в регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Киеве на селекторном совещании с руководителями регионов, посвященном ситуации с пожарной безопасностью в государстве.

В мероприятии также принимают участие генеральный прокурор, председатель СБУ, министры внутренних дел, обороны и чрезвычайных ситуаций, командующий Внутренних войск МВД, а также руководитель Укргидрометцентра.

Президент заявил, что в августе произошло около трех тысяч пожаров, в частности, 2200 – лесных на территории около 6,5 тыс. га.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, самая сложная ситуация наблюдается в юго-восточных регионах Украины, в частности, в Крыму, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

Как отметил Президент, после решений СНБО от 5 августа была создана на всех уровнях эффективная система противодействия пожарам. «Я хотел бы сказать, что это такая проверка на боеспособность для каждого. И мы посмотрели, как кто в этой ситуации работает. Разворачивались, я вам скажу, очень медленно. Я не хочу сегодня тратить многих времени – я проведу отдельные разговоры с некоторыми руководителями. Но я хочу сказать, что немного нужен жирок, как говорят, потрясти…» - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он в очередной раз отметил, что в сложившейся ситуации руководители власти на местах несут персональную ответственность.

Глава государства также заявил о случаях непрофессиональных и не слишком оперативных действий при реагировании на угрозы возникновения пожаров со стороны МВД и органов прокуратуры. «Еще не вечер, уважаемые коллеги», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ и выдвинул требование должностным лицам в любом случае не “расслабляться”.

В то же время, заявил Президент, масштабные мероприятия, предпринятые в государстве на всех уровнях, безусловно, минимизировали угрозу возникновения пожаров и позволили уменьшить их последствия.