Янукович уволил главу РГА, где расположена резиденция "Межигорье"

И назначил нового

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Александра ПРИХОДЬКО председателем Вышгородской районной госадминистрации Киевской области. Соответствующий указ обнародован на сайте Главы государства. Другим указом Президент освободил от этой должности Ярослава МОСКАЛЕНКО. Причина увольнения в указе не отмечена. Также 14 июля В.ЯНУКОВИЧ назначил еще 17 руководителей райгосадминистраций в разных регионах Украины. Как известно, на территории Вышгородского района расположена резиденция В.ЯНУКОВИЧА "Межигір`я".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter