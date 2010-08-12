Суд оставил Хорошковскому спорную должность

Высший административный суд Украины признал законным назначение председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО членом Высшего совета юстиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, такое решение ВАСУ принял сегодня, 12 августа.

Таким образом, суд отказал ООО «Телерадиокомпания "Телерадиосвит"» (канал ТВі) в удовлетворении иска к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ о признании незаконным указа от 31 мая 2010 №644/2010 о назначении председателя СБУ В.ХОРОШКОВСКОГО членом ВСЮ.

Как сообщал УНИАН, телеканал ТВі считает, что “председатель СБУ и телемагнат В.ХОРОШКОВСКИЙ ввел в заблуждение Администрацию Президента Украины, не сообщив, что не имеет законного права занимать эту должность”. Телеканал ссылается на статью 6 Закона Украины «О Высшем совете юстиции», которая указывает, что на должность члена ВСЮ может быть рекомендован гражданин Украины, имеющий стаж работы в области права не менее десяти лет. Вместе с тем из биографии В.ХОРОШКОВСКОГО вытекает, что он такого стажа не имеет.