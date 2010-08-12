Самовольные захваты земель в Крыму не будут узаконены, заявляет председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.

«Самозахваты узаконивать никто не будет. Чем русские и украинцы хуже татар: им что, тоже самозахватами заняться?» - сказал премьер автономии в интервью газете «Известия», опубликованном на сайте издания сегодня.

В.ДЖАРТЫ напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на совещании в Крыму в начале августа заявил, что все, кто незаконно захватил землю, должны отдать ее государству сами. «В противном случае мы все равно ее заберем и вернем народу», - сказал В.ДЖАРТЫ.

«Земли возвратят в госсобственность, а в городах и районах смогут воплотить в жизнь генпланы развития территорий. Если по плану больница, то появится больница, если частный сектор, то - частный сектор. А сегодня из-за самозахватов мы не можем развивать города, не понимаем, куда мы движемся, и годами смотрим на татарские кибитки-самострои. Каждый начальник думает: зачем мне нужна головная боль их сносить. И ждет следующих выборов. Но теперь Президент поставил точку, и над его словами всем стоит задуматься», - добавил глава Совмина.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным правоохранительных органов, более 1,3 тыс. га земель в Крыму заняты самозахватами. На так называемых «полянах протеста» стоят не только крымские татары, но и славяне.