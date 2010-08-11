Единый Центр на съезде изберет новое руководство

14 августа 2010 года в 10.30 в культурно-художественном центре Национального университета «Киево-Могилянская академия» (по адресу: ул. Ильинская, 9) состоится съезд Единого Центра.

Во время съезда делегаты Единого Центра утвердят изменения к Уставу партии, программные принципы избирательной кампании, а также изберут руководство Единого Центра.

По окончании съезда состоится брифинг для журналистов.

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