Единый Центр на съезде изберет новое руководство
15:54, 11 августа 2010Политика
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14 августа 2010 года в 10.30 в культурно-художественном центре Национального университета «Киево-Могилянская академия» (по адресу: ул. Ильинская, 9) состоится съезд Единого Центра.
Во время съезда делегаты Единого Центра утвердят изменения к Уставу партии, программные принципы избирательной кампании, а также изберут руководство Единого Центра.
По окончании съезда состоится брифинг для журналистов.
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