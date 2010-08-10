Янукович велел Медведько разобраться, как погиб студент в милиции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ встретился с матерью погибшего студента Игоря Индило.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в начале встречи Людмила ИНДИЛО выразила благодарность главе государства за личную встречу. Она выразила надежду, что при содействии Президента расследование будет проведено должным образом. «Надежда только на Вас, что Вы действительно проконтролируете это дело и будет установлена истина. Мы не будем опускать руки. Так произошло, и уже не вернешь моего сына, но я не хочу, чтобы это повторилось с другими детьми», – сказала она.

Глава государства выразил соболезнования Людмиле ИНДИЛО. «Для меня как для человека понятно, что это – горе, и не дай Бог такого никому. Безусловно, я обязан сделать все для того, чтобы найти правду в этом вопросе, чтобы это было сделано как можно скорее и с надлежащим уровнем качества», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Относительно расследования Президент сообщил, что в настоящее время делом занимается научно-исследовательская группа. «Я с первого дня и до сих пор заинтересован в том, чтобы мы нашли истину. Вы заинтересованы как пострадавший человек, я – как Президент в том, чтобы в стране был порядок, чтобы люди были защищены от произвола чиновников. Это моя принципиальная позиция», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства подчеркнул, что доверие людей, которое он получил на выборах, обязывает его всегда быть на стороне людей, поэтому ход расследования данного дела он держит на личном контроле. По словам В.ЯНУКОВИЧА, окончательный вывод относительно дела должен быть не позже сентября с.г. При этом Президент заверил мать погибшего студента, что она будет иметь возможность получить информацию о ходе следствия в любое время.

В.ЯНУКОВИЧ еще раз заверил Людмилу Степановну, что «принципиально подошел к этому вопросу и подписал соответствующее поручение». В нем, в частности, говорится, что Генеральный прокурор должен лично проверить объективность расследования уголовного дела о смерти Игоря Индило и принять безотлагательные меры для завершения его расследования в максимально сжатые процессуальные сроки.

Кроме того, в процессе расследования уголовного дела Генпрокуратура должна выяснить, в полной мере ли и квалифицированно была оказана медицинская помощь Игорю Индило 17 мая 2010 года в 21.05 в помещении Шевченковского районного отдела милиции г. Киева работниками 12-й бригады первой подстанции скорой медицинской помощи столицы.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что уже проводил совещание с министром внутренних дел и генпрокурором и сказал, что обстоятельства смерти студента должны быть всесторонне расследованы.

«Я возлагаю личную ответственность за это на генерального прокурора», – подчеркнул глава государства.