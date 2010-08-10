В БЮТ поняли, что пришло время запасаться мукой, спичками и мылом

Каждое заявление премьера Азарова о намерениях власти «позаботиться о народе» должно стать для граждан сигналом тревоги о подготовке очередных «кровосісних» планов правительства против собственного народа.

Об этом заявил нардеп-бютовец Александр Сочка, сообщает официальный сайт БЮТ.

Он напомнил, что 29 июля на пресс-конференции для отечественных и зарубежных СМИ Николай Азарова заверил, что второго этапа повышения цены на газ для населения правительство проводить не будет.

«И уже через 10 дней выяснилось, что страну в который раз грубо обманули», - отметил Сочка.

Он отметил, что это является еще одним свидетельством того, что «как во время выборов, так и находясь у власти команда Януковича-Азарова продолжает пользоваться ложью и обманом».

«В связи с этим хочу предостеречь людей, что в одном из своих последних заявлений Николай Азаров категорически заверил, что цены на хлеб в Украине расти не будут», - сказал народный депутат.

«Ввиду этого заявления, Украину, очевидно, ожидают нелегкие времена, и следует срочно запасаться мукой, спичками и мылом», - сказал бютовец.

«К сожалению, со времени прихода к власти команды Януковича-Азарова в Украине начал безотказно работать известный закон Мерфи: «Если что-то плохое должно случиться – оно случится обязательно», - резюмировал Александр Сочка.