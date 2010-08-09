Янукович рассказал Тигипко, что для него кредит МВФ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел встречу с вице-премьер-министром по вопросам экономики Сергеем ТИГИПКО.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В ходе встречи глава государства и вице-премьер обсудили ситуацию с проведением экономических реформ. В частности, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что первый этап реформ, на котором в настоящее время находится государство, всегда является очень ответственным и решающим, поскольку именно на первом этапе формируется стратегия, определяются приоритеты, очерчиваются задачи, которые следует решать в первую очередь.

Важное место, по убеждению главы государства, в ходе реформ занимает своевременная подготовка и принятие соответствующих законов. «Поэтому я хотел бы от вас постоянно видеть активную позицию – чтобы Правительство готовило быстро, последовательно, шаг за шагом необходимые законопроекты, чтобы мы реформировали нашу страну», – отметил Президент. В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что Кабмин должен эффективно использовать перерыв в работе Верховной Рады с целью подготовки к началу работы парламента пакета необходимых законопроектов и проекта бюджета на 2011 год.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, осуществить реформы в Украине поможет и кредит, полученный от Международного валютного фонда. «То, что мы сегодня получили кредит МВФ, – это, фактически, кредит доверия», – отметил глава государства, подчеркнув важность эффективного использования полученных средств.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам экономики отчитался перед главой государства о состоянии выполнения бюджета. По его словам, правительство, работая над бюджетом 2010 года, пыталось решить три основные задачи. «Первое – это консолидация государственных финансов. То есть мы хотели уменьшить дефицит бюджета и выйти на нормальный уровень финансирования. Второй вопрос – нам нужно было активизировать банковскую систему, чтобы она начала кредитовать экономику. Ведь от банковской системы очень многое зависит, и очень плохо, когда рынок кредитов для наших предприятий закрыт. Третий блок – блок структурных реформ, какие мы должны были начать. Это было дерегулирование экономики, приватизация, это налоговая реформа», – отметил С.ТИГИПКО.

«Мы практически на 100% выполнили государственный бюджет», – отметил вице-премьер. Он отметил, что вторая половина года, хотя и будет более тяжелой, однако и более прибыльной для бюджета. «Можно говорить, что на первом этапе мы выиграли ситуацию по консолидации бюджета, хотя стоит отметить, что сейчас начнется второй этап, когда нам нужно вернуть реструктуризированный НДС за 2009 год, которое накопило предыдущее правительство, и с сентября этого года мы должны также выйти на автоматическое возмещение НДС для прозрачных компаний», – отметил вице-премьер-министр.

Что касается кредита МВФ, С.ТИГИПКО подчеркнул, что он является очень важной поддержкой для практического внедрения программы реформ: «Фактически мы на протяжении двух лет будем иметь поддержку для реформирования экономики. Мы сейчас имеем улучшение рейтингов государства».

Относительно работы банковской сферы вице-премьер подчеркнул необходимость принятия нескольких законов, отметив потребность банковской консолидации.

Во время встречи глава государства отдельно обратил внимание С.ТИГИПКО на вопрос формирования цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Президент напомнил о ситуации, сложившейся на днях в Черкасской области, когда один из хлебокомбинатов безосновательно поднял цену на свою продукцию. «Я просил бы вас вместе с коллегами провести соответствующую работу. Ни в коем случае нельзя безосновательно поднимать цену, и мы этого не позволим никому делать», – подчеркнул Президент.

С.ТИГИПКО в свою очередь заверил В.ЯНУКОВИЧА, что в настоящее время правительство имеет возможность контролировать ценовую ситуацию. «Аграрный фонд финансируется хорошо, следовательно, есть возможность компенсировать из бюджета увеличение цены на зерно (если это произойдет) для предприятий, изготовляющих хлебобулочную продукцию. Я также считаю, что сегодня цены поднимать нельзя, потому что для этого нет оснований», – резюмировал вице-премьер-министр.