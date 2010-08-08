Януковича просят не трогать Полтавский военный институт

Мэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ просит Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и министра обороны Михаила ЕЖЕЛЯ отменить реорганизацию Полтавского военного института связи в факультет Национального технического университета «Киевский политехнический институт».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр сообщил вчера журналистам.

По словам А.МАТКОВСКОГО, соответствующе письмо он направил руководству страны и Минобороны.

«В письме я перечислил материально-техническую базу института, имеющиеся земли и строения для подготовки курсантов, а также отметил высокий кадровый потенциал преподавателей. Я предлагаю создать в Полтаве военный колледж по принципу Суворовского училища с местным финансированием», - сказал мэр.

Он также подчеркнул, что власти Полтавы вместе с облгосадминистрацией готовы финансировать создание колледжа.

Справка УНИАН. В феврале 2010 года Кабинет министров издал распоряжение о реорганизации Полтавского военного института связи в факультет средств связи Военного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета "Киевский политехнический институт".

Полтавское высшее военное командное училище связи создано в 1968 году, в 1999 году было реорганизовано в военный институт связи.