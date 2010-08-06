В Херсонском облсовете будет на двух депутатов меньше

В Херсонском областном совете следующего созыва будет 84 депутата: 42, избранных по партийным спискам, и 42 – избранных в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на сессии Херсонского областного совета.

Избираться депутаты облсовета будут в 21-м округе, по 4 человека в каждом.

В нынешнем созыве насчитывается 86 депутатов облсовета.