В Херсонском облсовете будет на двух депутатов меньше
22:07, 06 августа 2010Политика
713 0
Со следующего созыва
В Херсонском областном совете следующего созыва будет 84 депутата: 42, избранных по партийным спискам, и 42 – избранных в мажоритарных округах.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на сессии Херсонского областного совета.
Избираться депутаты облсовета будут в 21-м округе, по 4 человека в каждом.
В нынешнем созыве насчитывается 86 депутатов облсовета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter