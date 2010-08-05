Суд вынес предупреждение участнику акции протеста против приезда Кирилла

Судья Шевченковского районного суда города Киева Оксана РЕТЬМАН, рассмотрев дело в отношении Вадима ФЕЩЕНКО, который был задержан во время акции протеста против приезда патриарха КИРИЛЛА в Украину, признала задержанного виновным и вынесла ему устное предупреждение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО “Свобода”.

В сообщении отмечается, что “судья Оксана РЕТЬМАН проигнорировала злостную неявку в суд ключевого свидетеля - заместителя начальника управления охраны общественного порядка города Киева подполковника Сергея БОЙКО, который отдавал незаконные приказы о задержании протестуючих, и накануне на камеру при свидетелях заявил, что не допустит проведения какой-либо акции протеста” против приезда в Украину патриарха КИРИЛЛА. Как напоминает пресс-служба, именно подполковник С.БОЙКО 26 июля “руководил операцией милицейского произвола, во время которой сотрудники правоохранительных органов задерживали всех, кто был с украинской символикой или в национальной одежде”.

“Вместо того чтобы из-за неуважения к суду осуществить принудительный привод подполковника С.БОЙКО, судья О.РЕТЬМАН признала достаточными письменные объяснения милицейского своевольника. Несмотря на то, что гражданин С.БОЙКО, проявив неуважение к суду, не нашел времени или желания явиться на судебное заседание, под дверями суда постоянно дежурил работник ГУМВД в городе Киеве, который по телефону докладывал о ходе судебного заседания”, - сообщает пресс-служба ВО “Свобода” и отмечает, что суд отклонил ходатайство защиты о закрытии дела в связи с окончанием срока рассмотрения (статья 277 Кодекса об административных правонарушениях). “Кроме того, суд критически оценил все свидетельские показания со стороны защиты. Вместо этого полностью положился на фальсифицированные работниками МВД протоколы задержания и лживые показания сотрудников спецподразделения "Беркут", - говорится в сообщении.

"Свобода" считает этот процесс “проявлением политических репрессий, грубым нарушением конституционных прав граждан Украины, в том числе права на мирные собрания”.

“Решения, которые принимает судья О.РЕТЬМАН, узаконивают милицейский произвол и освящают нарушение конституционных прав граждан. Фактически росчерком судейского пера перечеркивается Конституция Украины и дается отмашка для массового применения правоохранительными органами насилия против граждан, которые намерены воспользоваться своими конституционными правами”, - отмечает ВО “Свобода”.

Как сообщал УНИАН, 26 июля 2010 года в 9-30 представители МВД задержали восьмерых членов Всеукраинского объединения "Свобода", которые пытались провести театрализованное представление "Гламурные гастроли кремлевского гэбиста" (Владимирский проезд, на тротуаре возле гостиницы "Хайят"). В частности, были задержаны заместитель председателя Киевской "Свободы" Руслан АНДРИЙКО, руководитель Печерской районной организации Александр АРОНЕЦ, председатель Подольской районной организации Валентин ЛУНЕЙКО, председатель Оболонской организации Вадим КУДОВБЕНКО, Михаил КУБЛИЙ, Эдуард ИГОЛЬНИКОВ, Вадим ФЕЩЕНКО, Евгений КОВАЛЕНКО.

Судебное заседание в отношении заместителя председателя киевской «Свободы» Р.АНДРИЙКО состоится 6 августа в 9-30. В отношении Е.КОВАЛЕНКО заседание перенесено на неопределенный срок.