Янукович лишил Тимошенко еще одной должности

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил бывшего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО от выполнения обязанностей председателя украинско-узбекской и украинско-грузинской комиссий.

Об этом идет речь в размещенном на сайте Президента указе В.ЯНУКОВИЧА от 5 августа о признании утратившими действие указов Президента Украины от 11 апреля 2008 года “О председателей Украинской части Совместной украинско-узбекской комиссии по всестороннему сотрудничеству” и “О председателей Украинской части Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества”.

Как сообщал УНИАН, Президент своими указами от 11 апреля 2008 года назначил премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО председателем украинской части Совместной украинско-узбекской комиссии по всестороннему сотрудничеству и председателем украинской части Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.