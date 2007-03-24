Костенко, Тарасюк, Матвиенко, Поровский и Томич подписались от имени своих партий

Cегодня Украинская народная партия, Народный рух Украины, УРП «Собор», Республиканская христианская партия и Партия возрождения села подписали Меморандум «О создании блока национально-демократических и патриотических сил».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

В соответствии с документом, подписанным уполномоченными представителями партий, они выразили готовность "сформировать блок национально-демократических и патриотических партий и объединить свои усилия во имя борьбы с «кризисной» парламентско-правительственной коалицией».

Эти пять партий ставят целью «сформировать избирательный блок и совместно принять участие в очердных выборах в Верховную Раду Украины и местные советы».

Партии, которые подписали Меморандум, намерены «проводить совместные политические акции на общегосударственном и местном уровнях», а также «создать постоянно действующий межпартийный Координационный совет из председателей политических партий, входящих в блок».

Политические партии, которые подписали Меморандум, поддержали стремление УНП и НРУ к возобновлению организационного единства и призыв Совета двух партий к национально-демократическим силам о консолидации от 20 декабря в 2006 г.

Справка УНИАН. УНП возглавляет Юрий КОСТЕНКО, НРУ – Борис ТАРАСЮК, Украинскую республиканскую партию “Собор” – Анатолий МАТВИЕНКО, РХП - Николай ПОРОВСКИЙ, Партию возрождения села – Иван ТОМИЧ.