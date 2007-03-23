Ющенко считает, что коалиция играет с огнем

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что создание Коалиции национального единства путем перехода в неё оппозиционных депутатов не отвечает принципам демократии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Сумах, комментируя присоединение некоторых народных депутатов из оппозиционных фракций к парламентскому большинству.

«Такого рода переходы можно назвать только ревизией политических результатов выборов 2006 года», – подчеркнул Президент. “Это напоминает мне печальную аналогию: когда создавалась антикризисная коалиция, то кризиса не было. Чтобы это не стало продолжением этого ряда, когда мы говорим о единстве, а в действительности подменяем это понятие другими отношениями и другими оценками”, - отметил В.ЮЩЕНКО, передает корреспондент УНИАН

В.ЮЩЕНКО убежден, что эти шаги никоим образом не способствуют политической стабильности в стране.

По мнению главы государства, такие процессы в межфракционных отношениях и объявление о создании Коалиции национального единства не отвечают принципам демократии. «Потому тяжело надеяться, что эти процессы приведут к национальному единству», – убежден В.ЮЩЕНКО.

“Это игра с огнем, это игра на противостояние, это игра на политике реванша. Убежден, что власти не это нужно”, - подчеркнул Президент.