Табачнику советуют уволить еще одного ректора

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий под председательством вице-премьер-министра Украины Владимира СИВКОВИЧА рекомендует Министерству образования и науки рассмотреть вопрос об освобождении от занимаемой должности ректора Киевского национального университета технологии и дизайна Олега ВОЛКОВА.

Как сообщает пресс-служба вице-премьер-министра, такие рекомендации были даны на заседании межведомственной комиссии после рассмотрения ситуации вокруг использования земель университета.

Комиссия предлагает освободить О.ВОЛКОВА за допущенные нарушения законодательства и устава университета при распоряжении государственным имуществом.

По данным пресс-службы, аналитическая группа межведомственной комиссии пришла к заключению, что руководитель этого вуза путем заключения инвестиционных договоров с нарушением требований законодательства и устава университета создал предпосылки для незаконного отчуждения государственного имущества (земельного участка университета) в интересах частных субъектов ведения хозяйства.

Министерству также рекомендуется инициировать пересмотр всех инвестиционных договоров университета, заключенных с 2005-го по 2010 год, и прекратить реализацию проекта застройки стадиона университета, обеспечив его безусловное пребывание в государственной собственности и функционирование по назначению.

При этом Министерству внутренних дел поручено обеспечить беспрепятственный доступ граждан на территорию стадиона вуза для занятия физической культурой и спортом.