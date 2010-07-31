Кабмин сократил правление Пенсионного фонда

Кабинет министров Украины сократил количество членов правления Пенсионного фонда с 19 до 17.

Текст соответствующего постановления от 28 июля №660 размещен на официальном сайте правительства.

Этим же постановлением отменяется действие правительственного постановления от 27 февраля 2008 г. №96 “О правлении Пенсионного фонда Украины”, согласно которому количество членов правления фонда составляло 19.

Правительство также утвердило правление Пенсионного фонда в таком составе: Борис ЗАЙЧУК (председатель правления), Юрий АВКСЕНТЬЕВ (заместитель министра Кабмина), Олег АДАМОВ (председатель Всеукраинского объединения областных организаций работодателей предприятий жилищно-коммунальной отрасли “Федерация работодателей ЖКХ Украины”), Петр ГЕРМАНЧУК (постоянный представитель Национального банка Украины в Верховной Раде), Галина ГОЛЕУСОВА (руководитель департамента по вопросам социальной защиты Федерации профессиональных союзов), Сергей ДИДЕНКО (директор департамента Минфина), Александр ДРУГОВ (начальник главного управления ПФ во Львовской обл.), Валентин КОРОНЕВСКИЙ (заместитель председателя правления ПФ), Василий КРАВЧУК (первый заместитель председателя правления ПФ), Евгений МАКСИМЧУК (заместитель председателя правления ПФ), Виталий МУЩИНИН (заместитель министра труда и социальной политики), Валентина НИКИТЕНКО (заместитель председателя правления ПФ), Анатолий ОНИЩУК (председатель профсоюза аттестованных работников органов внутренних дел), Сергей УКРАИНЕЦ (заместитель председателя Федерации профессиональных союзов), Петр ЦЫБЕНКО (народный депутат Украины), Павел ЦЫРУЛЬ (председатель совета Всеукраинской федерации работодателей в сфере туризма) и Василий ЧУДНОВ (член Совета Федерации работодателей).