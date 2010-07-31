Мороз считает, что Януковичу невыгодно увольнение Цушко
Но "политическая конъюнктура изменчива"
Почетный глава Социалистической партии Украины Александр МОРОЗ считает, что Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ невыгодно увольнение Василия ЦУШКО, который является лидером СПУ, с поста министра экономики.
Об этом он сказал в интервью «Киевскому Телеграфу» (30 июля - 5 августа №31).
По словам А.МОРОЗА, «Василий Петрович (ЦУШКО), находясь у власти, никогда не совершал и, верю, не совершит противоправных или аморальных действий».
«Да, политическая конъюнктура изменчива. Может случиться так, что его, как СЕМИНОЖЕНКО или ШУФРИЧА, уберут из правительства под какой-то политический интерес. Но это была бы не та политика, которая выгодна государству, а значит, и Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ», - заявил А.МОРОЗ.