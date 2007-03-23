Верховная Рада уволила Поляченко с должности министра здравоохранения

Верховная Рада Украины освободила от должности министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов из 256, зарегистрированный в сессионном зале.

Ю.ПОЛЯЧЕНКО был освобожден от должности министра в связи с переходом на другую работу.

После принятия соответствующего решения Ю.ПОЛЯЧЕНКО отметил, что в настоящее время остается очень сложная ситуация в сфере здравоохранения. При этом, по его словам, на сегодняшний день есть возможность для проведения дальнейших реформ.

«Есть возможность для проведения значительных реформ», - подчеркнул Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 марта на заседании коалиции премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что Ю.ПОЛЯЧЕНКО будет работать в должности директора Института хирургии и трансплантологии Академии медицинских наук Украины им. Александра Шалимова.

Он отметил, что Ю.ПОЛЯЧЕНКО подал заявление об освобождении от должности министра здравоохранения по собственному желанию.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «у правительства никаких вопросов к ПОЛЯЧЕНКО не было и нет. Он нормально работал, и сегодня мы поблагодарим его за работу».

В Верховной Раде зарегистрировано постановление о назначении на должность министра здравоохранения Юрия ГАЙДАЕВА.