Верховная Рада уволила Поляченко с должности министра здравоохранения
Министр сам подал заявление
Верховная Рада Украины освободила от должности министра здравоохранения Юрия ПОЛЯЧЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» соответствующее решение проголосовали 249 народных депутатов из 256, зарегистрированный в сессионном зале.
Ю.ПОЛЯЧЕНКО был освобожден от должности министра в связи с переходом на другую работу.
После принятия соответствующего решения Ю.ПОЛЯЧЕНКО отметил, что в настоящее время остается очень сложная ситуация в сфере здравоохранения. При этом, по его словам, на сегодняшний день есть возможность для проведения дальнейших реформ.
«Есть возможность для проведения значительных реформ», - подчеркнул Ю.ПОЛЯЧЕНКО.
Как сообщал УНИАН, 23 марта на заседании коалиции премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил, что Ю.ПОЛЯЧЕНКО будет работать в должности директора Института хирургии и трансплантологии Академии медицинских наук Украины им. Александра Шалимова.
Он отметил, что Ю.ПОЛЯЧЕНКО подал заявление об освобождении от должности министра здравоохранения по собственному желанию.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «у правительства никаких вопросов к ПОЛЯЧЕНКО не было и нет. Он нормально работал, и сегодня мы поблагодарим его за работу».
В Верховной Раде зарегистрировано постановление о назначении на должность министра здравоохранения Юрия ГАЙДАЕВА.