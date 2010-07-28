Симоненко заявил Азарову, что он - против повышения тарифов на ЖКУ

Коммунисты рекомендуют Кабинету министров ряд мер, направленных на минимизацию потерь населения после повышения тарифов.

В заявлении лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО, которое размещено на сайте этой политической партии, сказано, что поскольку КПУ в коалиции, то «мы несем определенную меру ответственности за деятельность коалиционного правительства, и поэтому считаем недопустимыми те его решения, которые направлены против трудящихся и влекут за собой снижение жизненного уровня людей».

«Компартия и фракция коммунистов выступают категорически против выполнения требований МВФ о повышении коммунальных тарифов», - подчеркивается в заявлении.

По мнению лидера КПУ, “новые кредиты от МВФ, да еще и на кабальных для наших граждан и страны условиях - это прямая угроза полной потери экономического и политического суверенитета».

П.СИМОНЕНКО заявляет, что «если уж правительство не полностью рассчитало свои силы, а разруха, оставленная «помаранчевыми», оказалась страшнее, чем это виделось изначально, и цены на газ и тарифы на коммунальные услуги все-таки повышать придется - мы требуем, чтобы такому повышению предшествовали разработка правительством комплексной программы и практическая реализация механизмов, направленных на компенсацию населению потерь при повышении цены на газ и коммунальных тарифов».

Он подчеркнул, что КПУ будет настаивать на снижении тарифов на электроэнергию, «производство которой у нас избыточно», а “это сразу снизит тарифы на воду и водоотвод».

Второе предложение КПУ правительству - использовать для нужд ЖКХ украинский газ, который в разы дешевле импортного. Также предлагается установить «жесткий государственный и общественный контроль за ценами на добываемые в стране энергоносители, а также за обоснованностью формирования цен и тарифов на коммунальные услуги соответственно их количеству и качеству».

Кроме того, коммунисты предлагают «везде, где это возможно, перевести котельные на твердое топливо и таким образом сократить газовую составляющую в тарифах».

П.СИМОНЕНКО от имени КПУ также настаивает на установлении государственной монополии и снижении цены на хлеб. «Именно на хлеб, а не на зерно, так как переработка зерна в хлеб дает сверхприбыли: от 100% и до 300%», - сказано в заявлении. Кроме того, КПУ предлагает снизить цены на продукты питания, входящие в минимальную потребительскую корзину.

Шестой задачей для правительства, с точки зрения КПУ, должно быть снижение процентных ставок по кредитам для предприятий реального сектора экономики и ЖКХ, поскольку это напрямую влияет на ценовую и тарифную политику. «Мы предлагаем установить банковскую процентную ставку для Нацбанка в размере 3%, для комбанков - 5%», - сказано в заявлении. При этом КПУ требует от правительства «жестких санкций в отношении тех банков и их владельцев, которые под надуманными предлогами не возвращают депозиты вкладчикам».

Последнее и «одно из главных» предложений от КПУ - не допустить «так называемой «монетизации льгот», в результате которой целые группы малообеспеченных и социально незащищенных граждан окажутся у «разбитого корыта». «Мы предлагаем также изменить систему субсидирования, чтобы люди не простаивали в очередях и не обивали пороги чиновничьих кабинетов. Проще говоря, автоматизировать получение субсидий на основе централизованной информации о заработной плате, пенсиях, студенческих стипендиях и выставленных счетах за коммунальные услуги», - сказано в заявлении лидера КПУ.

П.СИМОНЕНКО надеется, что «такие наши конструктивные предложения и требования найдут понимание у партнеров по коалиции, несмотря на принципиально различные идеологические мотивы их реализации».

В заявлении сказано, что КПУ «отлично понимает, с какими трудностями приходится встречаться сегодня правительству Николая АЗАРОВА, преодолевая последствия как мирового финансового кризиса, так и последствия преступной социально-экономической политики «помаранчевых». В то же время П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что «нас не может не волновать то, что, несмотря на заявления Николая АЗАРОВА, которые он делал после подписания Президентами Украины и России «харьковских соглашений» о недопустимости повышения цен на газ для населения, Кабинет министров дал на это добро».