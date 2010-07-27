Янукович ветировал закон о госконтроле за передачами военных товаров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на закон «О внесении изменений в Закону Украины «О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада Украины приняла в целом закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины “О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования”.

Закон предусматривает, что специально уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам государственного экспортного контроля имеет право получать от центральных органов исполнительной власти и других государственных органов, учреждений и организаций информацию по вопросам, решение которых принадлежит к их компетенции, и привлекать такие органы, учреждения и организации к проведению экспертизы.