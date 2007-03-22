ВР: размещение элементов ПРО в Чехии и Польше угрожает Украине

Верховная Рада планирует выразить обеспокоенность планами США разместить на территориях соседних с Украиной государствах элементы противоракетной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в проекте постановления, принятом за основу 243-мя голосами из 374, зарегистрированных в зале.

В проекте постановления отмечается, что реализация этих планов угрожает национальной безопасности Украины и миллионам ее граждан.

Депутаты ссылаются на выводы специалистов, в соответствии с которыми, в случае применения любой стороной ракетного оружия и средств ее уничтожения не исключены возможности нанесения вреда с тяжелыми последствиями населению Украины, важным объектам народного хозяйства, включая атомные электростанции.

В проекте постановления также планируется учесть то, что решение о размещении элементов ПРО вызвало массовые протесты населения Польши и Чехии, других европейских государств, а также решительно негативную реакцию России.

«Верховная Рада исходит из того, что национальным интересам Украины и всем странам европейского континента полнее всего отвечало бы создание общеевропейской системы коллективной безопасности, которая бы включала все без исключения страны Европы; включала бы появление на нашем континенте новых распределительных линий», - говорится в проекте.

Парламент планирует поручить Кабинету министров довести эту позицию до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и правительствам других государств.

В то же время социалисты и Партия регионов предложили в целом принять это постановление на следующей пленарной неделе, после ее изучения профильными комитетами.

В свою очередь представитель «Нашей Украины» Руслан КНЯЗЕВИЧ предложил включить в данный проект пункт, которым поручить Кабинету министров провести переговоры с Российской Федерацией относительно прекращения договора аренды на использование российских систем на территории Украины.