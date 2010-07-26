Противогазы для коней отдали Литвину

Кабинет Министров Украины назначил Юрия БЛАГОДЫРЯ председателем Государственного комитета Украины по государственному материальному резерву.

Соответствующее распоряжение Кабмина № 1495-р от 21 июля 2010 года опубликовано на сайте правительства.

Как пишет Украинская правда Благодир до сих пор возглавлял ровенскую ячейку Народной партии Литвина.

Как сообщал УНИАН, еще ноябре 2009 года экс-ремьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что она обнаружила в списке запасов мобилизационного резерва противогазы для лошадей. «Где эти кони, и где эти противогазы для них…?», - отметила премьер.