У Азарова планируют к 2015 году расправиться с ЖЭКами

Правительство планирует к 2015 году упразднить государственные жилищно-эксплуатационные конторы.

Об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Юрий ХИВРИЧ в интервью, опубликованном сегодня в газете "Сегодня" (№ 161 от 26 июля 2010 года).

"Мы примем закон, чтобы с 2015 года были только ОСМД (объединения собственников многоквартирных домов - УНИАН), а государственные ЖЭКи были упразднены. С 2011 по 2014 год будет проводиться разъяснительная работа. В том числе и пряником. Так на ОСМД в бюджете МинЖКХ на этот год заложено 100 тыс. грн., чтобы люди отремонтировали кровлю, стояки, подвалы, 45 млн. мы выделили на ремонт лифтов именно в ОСМД. На следующий год на дотации ОСМД заложено 1,5 млрд. грн. Государство будет поощрять тех, кто взял на себя эту ношу", - сообщил Ю.ХИВРИЧ.

Министр напомнил, что в 1996 году государство передало все жилье местному самоуправлению, а в 1999 году были отменены дотации на капитальный ремонт из госбюджета. "Сегодня 85-90% квартир частные. Сейчас принят в первом чтении законопроект об изменениях в закон об ОСМД, который закрепляет за жильцами часть подъезда, подвала, кровли. Когда его примут в целом и он вступит в силу, исчезнет ситуация, когда в квартире "ваше", а в подъезде "наше" - коммунальщиков. Государство не сможет сегодня содержать и ремонтировать дома. Мы создадим условия, чтобы была возможность у жильцов самим их содержать", - подчеркнул он.