Янукович объяснил Путину, почему невозможно сделать то, что они наметили

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает важность дальнейшего развития двусторонних отношений Украины и России и создания действенных механизмов такого сотрудничества.

Как сообщает официальное Интернет-представительство Президента, об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ, который прибыл в Крым накануне праздники Военно-морского флота России.

В.ЯНУКОВИЧ сказал: “То, что мы с вами наметили и о чем раньше говорили - что нужно объединять усилия, чтобы поднять уровень экономики наших стран - без создания конкретных механизмов это невозможно сделать”.

Он предложил В.ПУТИНУ рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества, в первую очередь те, которые планируются к рассмотрению на заседании Украинско-Российской межгосударственной комиссии, проведение которого предусматривается осенью этого года в РФ.

По словам Президента, есть целый ряд предложений, подготовленных украинской и российской подкомиссиями, которые нужно решать сейчас на уровне правительств.

Премьер-министр РФ поблагодарил Президента Украины за приглашение посетить Крым. “Я давно не был в Крыму и мне интересно посмотреть, что здесь и как меняется”, - сказал В.ПУТИН. Он также добавил, что ему очень приятно быть здесь накануне Дня ВМФ России.

Говоря о двустороннем сотрудничестве Украины и России, В.ПУТИН важным назвал украинско-российское сотрудничество в энергетическом секторе.

“У нас действительно много вопросов и мы работаем над их решением в постоянном контакте с премьер-министром Украины. В практической плоскости решаем экономические вопросы, которые стоят перед нашими странами”, - подчеркнул В.ПУТИН.