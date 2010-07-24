Азаров потребовал «серьезной чистки» в Минздраве

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предупреждает руководство и чиновников Министерства здравоохранения о персональной ответственности за нарушение тендерных процедур при закупке медицинского оборудования и лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе посещения Центра ядерной медицины в Киеве.

«Требуется очень серьезная чистка тех людей, которые причастны к нерациональным закупкам, к нерациональному проведению тендеров, и такую работу мы проводим», - сказал Н.:АЗАРОВ.

При этом, по его словам, правительство не афиширует такую чистку кадров. «Тут не нужна афиша, но каждый должен знать, что за свои поступки или действия он будет отвечать рано или поздно. У нас есть большой арсенал мер, которыми мы пользуемся, пользовались, и мы регулярно такие процедуры проводим. Министр прекрасно об этом знает», - подчеркнул премьер.

Н.АЗАРОВ назвал недопустимым проведение государственных закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов без тендерных процедур.

«Это широко применялось предыдущим правительством и привело к разбазариванию финансов. Миллиардные суммы расходовались… Это же неправильно? Не везде у нас, к сожалению, стоят люди, способные различать собственные и государственные интересы. Это большая проблема», - считает премьер.