Презентация новой системы приема массовых платежей
17:58, 23 июля 2010Политика
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Приглашаем Вас принять участие в презентации новой системы приема массовых платежей через Интернет и платежные терминалы EASYPAY.UA, которая состоится 27 июля 2010 года в помещении культурного центра «Кинотеатр «Киев» по адресу: г. Киев, ул. Красноармейская, 19.
Во время мероприятия журналисты смогут ознакомиться с новыми уникальными возможностями и сервисами первой функционирующей легальной небанковской платежной системы в Украине.
Начало мероприятия в 16:00. По окончанию мероприятия журналистов ждут подарки и фуршет.
Нужна аккредитация: тел. 465-57-55, 063 -498-77-15, e-mail:
e-mail:likhoman@yandex.ru
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