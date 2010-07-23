Презентация новой системы приема массовых платежей

17:58, 23 июля 2010
Политика
1142 0

Приглашаем Вас принять участие в презентации новой системы приема массовых платежей через Интернет и платежные терминалы EASYPAY.UA, которая состоится 27 июля 2010 года в помещении культурного центра «Кинотеатр «Киев» по адресу: г. Киев, ул. Красноармейская, 19.

Во время мероприятия журналисты смогут ознакомиться с новыми уникальными возможностями и сервисами первой функционирующей легальной небанковской платежной системы в Украине.

Начало мероприятия в 16:00. По окончанию мероприятия журналистов ждут подарки и фуршет.

Нужна аккредитация: тел. 465-57-55, 063 -498-77-15,

e-mail:

likhoman@yandex.ru

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter