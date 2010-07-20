В МИД надеются, что Россия будет уважать суверенитет Украины

В Министерстве иностранных дел на Украину надеются, что Россия будет соблюдать принцип территориальной целостности и будет уважать суверенитет Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил спикер МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ сегодня на брифинге.

Комментируя по просьбе журналистов вчерашнее заявление мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА относительно статуса Севастополя, А.ДИКУСАРОВ отметил, что МИД Украины считает, что подобные заявления противоречат атмосфере конструктивных и добрососедских отношений между Украиной и Россией, которые сложились в последнее время.

«Мы убеждены, что руководство России будет соблюдать принцип территориальной целостности Украины и будет уважать суверенитет нашего государства», - отметил спикер МИД.

Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года Ю.ЛУЖКОВ заявил, что Севастополь должен быть возвращен России.

12 мая 2008 года СБУ приняла решение о бессрочном запрещении на въезд Ю.ЛУЖКОВА в Украину.

В июне этого года СМИ сообщили, что Ю.ЛУЖКОВУ разрешен въезд на территорию Украины.

Вчера, 19 июля, Ю.ЛУЖКОВ заявил, что не изменил своего мнения о статусе Севастополя.

«Я свои заявления относительно Севастополя сделал осмыслено и обоснованно – никаких изменений моей позиции по статусу Севастополя нет и не будет», - подчеркнул Ю.ЛУЖКОВ.