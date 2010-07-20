Симоненко еще не готов "усилить" Януковича

Дискуссии по поводу расширения полномочий президента и правительства в коалиции еще не было.

Об этом заявил лидер КПУ Петр Симоненко в эфире 5 канала.

Он пояснил, что коммунисты подписали депутатское представление в Конституционный суд о проверке изменений в Конституцию от 2004 года на соответствие основному закону, для того, чтобы "суд поставил точку".

"Продолжая отстаивать позицию необходимости политической реформы, мы и решили, чтобы суд поставил точку. Кроме КС никто сегодня не может определиться относительно того, что у нас происходило в 2004 году", - отметил он.

"Не надо сегодня делать предположений. А если возникнет ситуация необходимо проводить ту или иную дискуссию. Какие полномочия надо усилить, или где улучшить ответственность перед законом государственных служащих. Это будет сделано, когда будет поставлена точка судом", - заявил коммунист.

Украинская правда