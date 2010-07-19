Азаров раздает обещания на 12 лет вперед

Правительство утвердило прогнозные показатели расходов по общему фонду государственного бюджета на сферу обороны на период до 2023 года.

Текст соответствующего постановления № 568 от 7 июля 2010 года за подписью премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

В частности, предусматривается, что в 2011 году из общего фонда государственного бюджета на потребности обороны будет выделено 11,239 млрд. грн., в том числе 10,475 млрд. грн. - на потребности Министерства обороны.

Согласно решению Кабинета министров, с 2011 года финансирование сферы обороны ежегодно будет расти, приблизительно, на 2 млрд. грн., и в 2023 году составит уже 35,652 млрд. грн., в том числе 33,232 млрд. грн. - на потребности Министерства обороны.