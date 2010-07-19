Еще один замминистра ушел из Минприроды

Кабинет министров уволил Николая ЕВДОЩУКА с должности заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины.

Текст соответствующего распоряжения № 1382-р от 12 июля 2010 года за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

Как поясняется в распоряжении, Н.ЕВДОЩУК уволен согласно его заявлению.

Как сообщал УНИАН, Н.ЕВДОЩУК был назначен на должность заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины сразу после формирования нового правительства во главе с Н.АЗАРОВЫМ (распоряжение № 641-р от 24 марта 2010 года).