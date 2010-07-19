Еще один замминистра ушел из Минприроды
12:53, 19 июля 2010Политика
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Евдощук не проработал и 4 месяца
Кабинет министров уволил Николая ЕВДОЩУКА с должности заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины.
Текст соответствующего распоряжения № 1382-р от 12 июля 2010 года за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.
Как поясняется в распоряжении, Н.ЕВДОЩУК уволен согласно его заявлению.
Как сообщал УНИАН, Н.ЕВДОЩУК был назначен на должность заместителя министра охраны окружающей природной среды Украины сразу после формирования нового правительства во главе с Н.АЗАРОВЫМ (распоряжение № 641-р от 24 марта 2010 года).
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