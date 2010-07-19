Цушко: взятки даже бутылками не беру - не пью

Назначение Василия Цушко на должность министра экономики в свое время вызвало недоумение экспертов. В интервью газете "Сегодня" министр решил ответить скептикам и поведал о некоторых страницах своей биографии.

"Я закончил Одесский сельскохозяйственный институт, экономический факультет. До института окончил техникум с красным дипломом техника-механика. После института с 24 лет я работал в сельском хозяйстве, сначала экономистом, потом с 26 лет руководителем винодельческого совхоза. Мы производили приблизительно 6 тысяч тонн виноматериала. Работало у нас около 1000 человек. Я никого бы не допускал к управлению высшего ранга, пока они не пройдут цикл минимум в один год, например, в сельском хозяйстве от вспашки земли до уборки урожая, чтобы почувствовали экономику. Или на заводе мастером цеха. Экономика и производство – это как любовь. Есть любовь физическая, а есть любовь платоническая. Сначала вроде ничего, потом женился, но не срослось. Тоже самое и с экономикой. С 1994 года по 1998 я стал членом комитета по финансовой и банковской деятельности Верховной Рады Украины, с 1998 по 2002 – секретарь этого комитета, с 2002 по 2005 год я первый заместитель председателя этого комитета, а потом год с чем-то губернатор Одесской области, потом полгода снова в этом же комитете, после стал главой МВД. Так вот, критики берут, все это выбрасывают из моей биографии и говорят: «Колхозник». А стал министром экономики, начали уже кричать: «Мент». А я автор и соавтор 222 законов, экономических. Я вел акцизный блок в Раде. Спросите у любого представителя водочного, коньячного бизнеса и так далее, брал ли я у кого-нибудь взятки. Я даже бутылками не брал. Почему? А я не пью".