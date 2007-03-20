Луценко прибыл на допрос в Генпрокуратуру

Экс-министр внутренних дел Украины, лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО прибыл на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры в рамках расследования дела, возбужденного в отношении него.

Как передает корреспондент УНИАН, перед входом в здание Главного следственного управления он сказал журналистам, что сначала должно было быть постановление о возбуждении уголовного дела, а затем - следственные действия.

«Я написал свои замечания о том, что были нарушены мои права в том, что не были допущены мои адвокаты, не представлено постановление о возбуждении уголовного дела. Собственно, телегу поставили перед кобылой», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его убеждению, у расследуемого дела нет никаких перспектив, поскольку у него нет ошибок перед народом Украины. «Это привычная практика тех, кто ничему не научился», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня с 6 часов утра в квартире Ю.ЛУЦЕНКО представители Генеральной прокуратуры около семи часов осуществляли обыск.

2 марта Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч.3 ст.364 – злоупотребление властью или служебным положением, совершенные работником правоохранительного органа, и повлекшие тяжелые последствия, и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).