Герман подарила Левочкину цветок эдельвейса

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН подарила главе президентского офиса Сергею ЛЁВОЧКИНУ в день рожденья цветок альпийского эдельвейса.

Об этом А.ГЕРМАН сообщила корреспонденту УНИАН.

Как известно, сегодня, 17 июля, глава АП С.ЛЁВОЧКИН отмечает свой день рожденья. В связи с чем А.ГЕРМАН, находясь в отпуске в Альпах, нашла у подножия горы Маттернхорн для С.ЛЁВОЧКИНА цветок эдельвейса, который и презентовала политику по случаю его дня рожденья.