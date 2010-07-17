Герман подарила Левочкину цветок эдельвейса

13:50, 17 июля 2010
Политика
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Глава АП отмечает день рождения

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН подарила главе президентского офиса Сергею ЛЁВОЧКИНУ в день рожденья цветок альпийского эдельвейса.

Об этом А.ГЕРМАН сообщила корреспонденту УНИАН.

Как известно, сегодня, 17 июля, глава АП С.ЛЁВОЧКИН отмечает свой день рожденья. В связи с чем А.ГЕРМАН, находясь в отпуске в Альпах, нашла у подножия горы Маттернхорн для С.ЛЁВОЧКИНА цветок эдельвейса, который и презентовала политику по случаю его дня рожденья.

 

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