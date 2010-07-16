Янукович подписал закон о рынке природного газа

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон “О принципах функционирования рынка природного газа”.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 9 июля.

Законом предусмотрено, что государственное управление в сфере функционирования рынка природного газа осуществляет Кабинет Министров Украины и центральный орган исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной политики в нефтегазовом комплексе в пределах полномочий, определенных законодательством.

Государственное регулирование деятельности субъектов рынка природного газа, в том числе субъектов природных монополий и субъектов хозяйствования, действующих на смежных рынках, осуществляется Кабинетом Министров Украины, Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины и центральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины при принятии собственных решений действует по принципу независимости от органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц и субъектов хозяйствования, а также политических партий и других объединений граждан или их органов.

К полномочиям Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины относятся осуществление государственного регулирования отношений субъектов рынка газа; лицензирование хозяйственной деятельности на рынке природного газа; утверждение лицензионных условий осуществления определенных видов хозяйственной деятельности на рынке природного газа и тому подобное.

Государственный надзор (контроль) в сфере функционирования рынка природного газа осуществляют в пределах своих полномочий центральный орган исполнительной власти по вопросам обеспечения реализации государственной политики в нефтегазовом комплексе, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины, центральный орган исполнительной власти по вопросам стандартизации, специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по промышленной безопасности, охраны труда, государственного горного надзора и государственного регулирования в сфере безопасного обращения с взрывоопасными материалами промышленного назначения, специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти в сфере эффективного использования энергетических ресурсов и энергосбережения, а также другие органы государственного надзора (контроля), определенные законом.

Закон определяет, что деятельность, связанная с транспортировкой и распределением по трубопроводам, поставками по регулируемому и нерегулируемому тарифам, хранением природного газа в объеме, который превышает уровень, установленный лицензионными условиями, продажей по закупочным ценам субъектам хозяйствования, природного газа собственной добычи в объеме, который превышает уровень, установленный лицензионными условиями, осуществляется при условии получения соответствующей лицензии. Субъекты рынка природного газа имеют равные права доступа к Единой газотранспортной системе Украины.

Газотранспортные, газораспределительные и газодобывающие предприятия при осуществлении транспортировки и распределения газа по газопроводам, которые находятся в их собственности или пользовании на законных основаниях, обязаны по обращению субъектов рынка природного газа обеспечить им доступ к этим сетям на основании заключенных договоров.

Транспортировка газа осуществляется в соответствии с договором. По договору транспортировки газа газотранспортное предприятие обязуется транспортировать газ, доверенный ему заказчиком, магистральными трубопроводами до пункта принятия-передачи газа и передать его заказчику, а заказчик обязуется оплатить газотранспортному предприятию установленную в договоре стоимость транспортировки.

Закон вступает в силу со дня его опубликования, за исключением отдельных положений, по которым предусмотрены другие сроки вступления в силу.

С целью обеспечения постепенного и последовательного перехода к полномасштабному рынку природного газа, предусмотренного данным законом, устанавливается переходный период, который включает такие этапы: первый этап, во время которого осуществляются отделение функций по распределению и снабжению природного газа, определение потребителей, которые приобретают статус квалифицированных, и определение Кабинетом Министров Украины гарантированных поставщиков, начинает действовать с 1 января 2012 года; второй этап, во время которого все категории потребителей приобретают статус квалифицированных потребителей, начинает действовать с 1 января 2015 года.

До определения в установленном Кабмином порядке гарантированного поставщика функции такого поставщика осуществляют субъекты хозяйствования, которые имеют лицензию на поставки газа по регулируемому тарифу.