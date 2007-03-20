Следователи готовят к изъятию документы, деньги и пистолет Луценко

Следователи, которые проводят обыск в квартире экс-министра внутренних дел, лидера гражданского движения “Народная самооборона” Юрия ЛУЦЕНКО, готовят к изъятию документы, деньги и наградной пистолет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат Давид ЖВАНИЯ, который только что вышел из квартиры Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, среди документов - удостоверение водителя, удостоверения народного депутата прошлых созывов, удостоверение министра внутренних дел и даже членский билет ВЛКСМ. Также готовятся к изъятию две пачки денег по 50 и 100 гривен и небольшая сумма в долларах.

Д.ЖВАНИЯ допустил, что Генеральная прокуратура прослушивала разговоры Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку «они (следователи) приехали на то время, когда вызывается (Ю.ЛУЦЕНКО) машина».

Д.ЖВАНИЯ не исключает, что следователи не знают, что ищут, поскольку в санкции на обыск указано, что следствие интересует наличие у Ю.ЛУЦЕНКО офисной мебели и 5 системных блоков, которые он вроде бы получил за выдачу одного наградного пистолета, а также израильский паспорт.

Как сообщал УНИАН, сегодня с 6 часов утра в квартире Ю.ЛУЦЕНКО представители Генеральной прокуратуры проводят обыск.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, следователи ищут у него какую-то мебель и системные блоки компьютеров, которые вроде бы он получил за выдачу оружия гражданину КОВАЛЕВУ.

2 марта этого года Генеральная прокуратура возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса, а именно ч.3 ст.364 – злоупотребление властью или служебным положением, совершенные работником правоохранительного органа, повлекшем тяжелые последствия, и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).