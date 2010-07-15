Кабмин готовится повысить пенсионный возраст
12:36, 15 июля 2010Политика
3749 0
В сентябре должны озвучить для МВФ
|Сергей Тигипко
Об этом в комментарии УНИАН заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.
«Повышение пенсионного возраста будет, но пока еще мы не сказали когда. Мы должны в сентябре представить план пенсионной реформы Международному валютному фонду…”, - сказал он.
По словам С.ТИГИПКО, “до конца сентября у нас точно будет абсолютно четкий план, который будет прописан по времени».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter